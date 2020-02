Faleceu o sr. Messias Gonçalves de Carvalho, no dia 2 de fevereiro, aos 77 anos de idade. Deixa a esposa Nilza e o filho Jeferson. Foi sepultado no dia 3 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Tereza do Carmo Garibote, no dia 4 de fevereiro, aos 64 anos de idade. Deixa o marido Lauro e os filhos Eduardo, Fernando e Reginaldo. Foi sepultada no dia 4 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.