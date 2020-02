Padaria Gabriel investe em novidades deliciosas

Publigazeta

Para se manter atualizada e oferecer aos seus clientes as mais deliciosas novidades, a Padaria Gabriel aposta em manter toda a equipe sempre em dia com novidades do mercado e em capacitação dos colaboradores.

Em mais uma dessas ações, a padaria recebeu nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro a visita de Cláudio dos Santos, consultor de panificação da Escola de Padaria AB/Brasil, que também representa a marca Fleischmann.



Entre as novidades apresentadas estavam tortas doces, quiches, rocamboles, sonhos, donuts, brownies, brioches, salgados de massa folhada, bolos de vários tipos de farinha e recheios, entre outros.

Esta foi a segunda visita do consultor. Ele esteve na Padaria Gabriel em novembro passado e deve retornar no início de março, já trazendo as novidades para o inverno. A equipe da Padaria Gabriel convida a todos para conhecer as delícias e novidades de seu cardápio.

A Padaria Gabriel fica à rua XV de Novembro, 290

