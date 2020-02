Tentou fugir da PM, mas foi pego por tráfico

Um homem flagrando traficando drogas tentou fugir da equipe da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, mas foi preso. Em sua casa, foram encontradas porções de crack.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira, dia 31 de janeiro, quando os policiais foram averiguar denúncias de que havia um sujeito vendendo crack e cocaína no Jardim Fortaleza. Os PMs foram ao local, na rua Eliseu Garrido, avistaram o suspeito e constataram ao menos duas vendas de entorpecentes feitas por ele.

As pessoas que compraram as porções do suspeito foram abordadas e uma delas confirmou que havia adquirido dois pinos de cocaína. Com outro foi encontrado um pino de cocaína igual ao da primeira pessoa. Um terceiro abordado estava com um pino de cocaína e o outro com três pedras de crack.

Os PMs retornaram até o local onde estava o suspeito, que ao perceber a aproximação das viaturas, tentou fugir, correndo para uma mata que existe ali ao lado. Os policias fizeram um cerco e o capturaram. Nada foi encontrado com ele, mas ao ser indagado sobre possuir drogas em sua casa, ele informou que não e autorizou que os policiais efetuassem buscas pelo imóvel.

Em seu quarto os PMs encontraram 12 pedras de crack dentro de um maço de cigarro vazio, além de diversas embalagens, uma balança digital e uma faca. Ele foi conduzido até o plantão policial em São João da Boa Vista, onde foi ouvido e liberado. Participaram da ocorrência a equipe de radio-patrulhamento composta pelos soldados Salomão e Silas, com o apoio da equipe formado pelo cabo Ricardo e o soldado Amauri.