Falecimentos

Faleceu o sr. Lauro Aparecido Chimichak, no dia 9 de fevereiro, aos 68 anos de idade. Deixa a esposa Lair, os filhos Lauro e Lália, a nora Janaína, o genro Carlos Augusto, os netos Thayla, Thales, Thaylon, Ana Elise e Luís Felipe, os irmãos Nilza Márcia, Nilva Lucinéia e Reinaldo e os sobrinhos. Foi sepultado no dia 10 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ellen Machado Azevedo, no dia 10 de fevereiro, aos 17 anos de idade. Deixa os pais Erilandia e Cleriston e o irmão Hentoni. Foi sepultada no dia 11 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. José Aparecido Marçola, no dia 10 de fevereiro, aos 88 anos de idade. Viúvo, deixa os filhos Luís, Antônio, Josiel, Reinaldo e Fernando. Foi sepultado no dia 11 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Lupércio Barbosa da Silva, no dia 8 de fevereiro, aos 56 anos de idade. Deixa a esposa Eliana e demais familiares. Foi sepultado no dia 9 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a contadora aposentada Maria José Alves Mesquita, no dia 11 de fevereiro, aos 64 anos de idade. Deixa o marido José Acácio Mesquita, a mãe Vanda Kemp Alves, os filhos Douglas e Tatiana, a nora Juliana, o genro Rodrigo, os netos Rodrigo, Rafael, Júlia e Giovana, os irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 12 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Nair Fernandes Contine, no dia 11 de fevereiro, aos 90 anos de idade. Viúva, deixa os filhos Márcio Pestana, Lourdes, Valdecir e Guiomar, os netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.