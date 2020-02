Gente e Fatos

Enlace de Camila Fernandes e Caetano Fernandez

Com a bênção de seus pais, os professores de educação física Camila Fernandes, proprietária da VIP Trainer, e Caetano Fernandez disseram o tão aguardado sim em uma linda cerimônia realizada no último sábado, dia 8, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, pelo padre Gilberto. Após a celebração, Camila e Caetano recepcionaram seus convidados para um delicioso jantar preparado pela equipe do buffet do Espaço Varanda, com bolo de Sirlei Ronqui, doces de Iara M. Misurini e bartender do Ô Lugá. Deixando a noiva ainda mais bela, o vestido confeccionado por Nanci Scacabarozi e o cabelo e maquiagem feitos por Grazzi Piccolo. Cuidando do cerimonial deste dia tão importante para o casal estava Ivair Ribeiro e sua equipe, registrando tudo através de belas fotos e filmagens o estúdio Feliza Cine e Foto, a decoração ficou a cargo da RB Eventos e os responsáveis pelas músicas, que animaram a festa e colocaram padrinhos, amigos e familiares para dançar durante toda noite, foram a Unio Cerimoniais e o Dj Clovinho Moura. Camila é filha de Iara Misurini e José Tarcísio Fernandes, e Caetano é filho de Maria Lucy Moreira e Victor Manuel Fernandez. Fotos: feliza cine & foto

Carolina Innarelli se formou em odontologia

Carolina Coracini Innarelli se formou em odontologia pela Unifenas. As festividades de formatura aconteceram nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro no Alfenas Tênis Clube e contaram com a presença de seus pais Ana Cláudia e Hélio, seus familiares e amigos