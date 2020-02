Mulher está com suspeita de coronavírus em Águas da Prata

A Prefeitura de Águas da Prata (SP) informou que uma mulher apresentando sintomas suspeitos de um quadro de coronavírus, o Covid-19, deu entrada no Pronto Socorro da cidade na manhã desta quinta-feira, dia 27. A paciente teria vindo recentemente da Itália.

De acordo com a prefeitura em nota, logo após o atendimento, sob orientação dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a paciente foi isolada na Unidade Básica de Saúde (UBS).

Segundo o informado, por motivo de segurança, os funcionários do Pronto Socorro estão utilizando material de proteção, como máscara, jaleco, avental e luvas.

A Secretaria de Saúde de Águas da Prata entrou em contato com o Departamento Regional de Saúde (DRS-14), que já enviou o kit para o exame. Agora, o caso está sob investigação.

A coleta do material foi feita para envio ao Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, onde os exames serão feitos. O resultado pode sair em até 48 horas e segundo a prefeitura, houve pedido de prioridade. De acordo com o informado, todas as medidas cabíveis foram tomadas.

Enquanto isso, a paciente já foi encaminhada para casa e orientada a permanecer na residência até que seja apresentado o resultado do exame.

Informações de especialistas dão conta que o vírus é letal em cerca de 2% da população e mais comum de ser agressivo em pessoas com imunidade baixa ou idade avançada. Mais detalhes serão divulgados assim que o resultado for entregue à prefeitura.

Os casos são oficialmente reconhecidos como suspeitos somente após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu. O Brasil teve a confirmação do primeiro caso de coronavírus na quarta-feira, dia 26. Há outros 20 casos sob investigação.