Salário dos vereadores

Os membros da Mesa Diretora da Câmara se reuniram na manhã da segunda-feira, dia 10, para debater o Projeto de Lei do vereador Zé Luís da Prefeitura (Cidadania) sobre a redução do subsídio dos vereadores para a próxima Legislatura. Participaram o presidente Paulinho da Prefeitura (PSB), o vice Felipe Gadiani (MDB), o primeiro secretário Wilsinho Fermoselli (DEM) e o segundo secretário Fernando Corretor (PRB). Já o tesoureiro Bertoleti (PSDB) não pode comparecer por motivo de saúde. De acordo com Paulinho, o projeto foi submetido ao departamento jurídico da Câmara, que ainda dará seu parecer sobre a proposta.

Esfriando

É preciso tomar cuidado para que uma discussão tão importante quanto esta não esfrie seguindo os prazos regimentais que cada departamento e comissão interna do Legislativo terá para analisar o caso.

Não recebe

O vice-prefeito José Roberto Rotta não recebe o salário de vice. Como é servidor estadual, Rotta abriu mão de receber seu salário de vice-prefeito, hoje no valor de 4.119,38.

Reunião

No dia 13, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o superintendente do SAE, Klabin, e o diretor Juliano Scacabarozi estiveram em São Paulo na Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente para assinatura de dois convênios do Fehidro. Estiveram presentes para assinatura o Secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura Marcos Penido e o Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi.

Hidrômetros

Os convênios totalizaram R$ 519.585.93 e serão destinados para aquisição de hidrômetros, acessórios e mão de obra para instalação para residências de pessoas que não têm condições financeiras de comprar o equipamento, com o objetivo é combater perdas e desperdício de água.

Casa da Agricultura

Amarildo também esteve na Secretária de Estado da Agricultura com o Coordenador da Secretaria, Samuel Oliveira, onde foi tratado assuntos referentes a Casa da Agricultura do Município, que está sendo aberta somente nas quartas-feiras. A solicitação é para que a Secretaria colabore com o município assumindo o imóvel e parte das funções. A prefeitura informou que está preparando concurso para contratação de um engenheiro agrônomo.

Castrações

Foi aberta uma nova licitação para contratar castrações de cães e gatos na cidade, conforme o publicado no Jornal Oficial do Município da última segunda-feira, dia 10. A Gazeta de Vargem Grande contatou a prefeitura para saber quantas operações serão contratadas e quais animais serão castrados, os de rua ou os da população. Também perguntou se caso for aberto à população, como será feito o cadastramento dos animais e como as pessoas poderão fazer para levar seus bichinhos de estimação. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve resposta.

Moradia popular

A prefeitura deu início ao processo para a construção de dois prédios destinados à moradia popular na Cohab Antônio Ribeiro Filho, pelo Programa Nossa Casa, do Governo do Estado. A proposta é construir dois prédios com 20 apartamentos cada que serão sorteados às famílias com renda de até R$ 2.994,00. A Gazeta prepara matéria completa sobre o projeto para a próxima edição.