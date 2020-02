PM apresenta dados de criminalidade em Vargem

A Polícia Militar (PM) de Vargem Grande do Sul realizou uma audiência pública para mostrar e debater as ações desenvolvidas no município para combater a criminalidade junto à comunidade. A reunião aconteceu na sexta-feira, dia 31, na Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul.

A audiência teve como objetivo a aproximação com a sociedade, promover a comunicação com o cidadão, garantia da transparência do serviço público e participação no processo decisório. Também foram apresentadas estatísticas de apreensões, prisões, incidência de furtos, roubos, entre outros, na cidade no quarto trimestre de 2019.

Presidida pelo responsável pelo comando, 3º Sargento PM Márcio, a audiência contou com a presença do Capitão PM Adair, Major PM Bergamasco, cabo Matheus, os GCM Maurício, Márcio e Muniz, o morador Guilherme Spindola, representando o projeto Vizinhança Solidária e o vereador Laércio Anacleto (PPS).

Estado

Na ocasião, as operações mais ostensivas realizadas pela PM do Estado de São Paulo, como São Paulo mais seguro, Interior mais seguro e Rodovia mais segura foram apresentadas, assim como os números gerais registrados de janeiro a dezembro de 2019, como 143 toneladas de drogas apreendidas, 9,2 mil armas apreendidas, 33 milhões de atendimentos realizados, 50 mil veículos recuperados e 160 mil pessoas presas.

Os modelos das novas viaturas da PM mostradas na audiência buscam maior simplicidade, modernidade e economia do dinheiro público, uma vez que permitirão substituição mais rápida em casos de acidentes ou por motivos de manutenção, são inspiradas em modelos policiais internacionais de sucesso que utilizam veículos predominantemente brancos e com menos elementos gráficos, o que leva o custo para a personalização do veículo policial ser menor.

Em Vargem

Após os números gerais, a audiência apresentou os números do 24ª Batalhão de PM do Interior, uma vez que são 16 municípios atendidos, com população estimada em 2019 a 501 mil, 306 mil veículos registrados e 6.198 km² de área territorial. Em Vargem, a população estimada no ano passado era de 42,8 mil, com área territorial de 267,1 km², 27,6 mil veículos registrados e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) a 0,737.

O efetivo da PM na cidade conta com 21 policiais militares, além do comandante, seis viaturas, sendo três rádio patrulha, uma ronda escolar e duas viaturas da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta (Rocam).

Apreensões

Um dos números apresentados foi o de apreensão de drogas, que totalizou 1,732 kg no quarto trimestre de 2019. Em relação às armas de fogo apreendidas, de outubro a dezembro três foram recolhidas.

Com relação a prisões, no último trimestre de 2019, foram 38 pessoas detidas em flagrantes, 28 presos por mandado judicial e cinco adolescentes apreendidos.

Veículos

Em relação aos veículos, quatro foram recuperados nos últimos quatro meses de 2019, 81 foram apreendidos e 798 veículos foram multados. Números superiores ao mesmo período de 2018, onde houve um caso de letalidade com veículo, no quarto trimestre de 2019 foram registrados dois casos.

Furtos e roubos

O número de furtos registrados de outubro a dezembro de 2019 foi maior que no ano anterior, subindo de 65 para 96. Já o de roubo, subiu de 5, em 2018, para 7, em 2019, sendo 5 destes só de celular.

O número de furtos de veículos subiu de seis, em 2018, para sete, em 2019, e o número de roubos de veículos subiu de nenhum, em 2018, para dois em 2019, no entanto, ambos os veículos foram recuperados pela PM.

Ações

No último trimestre de 2019, três ações sociais foram realizadas pela PM. A primeira foi em novembro, quando os PMs cabo Olivério e Ricardo salvaram Maria Clara, uma bebê de oito meses, vítima de engasgamento.

A segunda ação registrada e apresentada na audiência foi a presença da PM na festa de aniversário de 3 anos de Breno, em dezembro, que tinha como tema os policiais militares.

Também em dezembro, na véspera de Natal, os policiais militares da cidade doaram brinquedos e cestas básicas a algumas crianças carentes.

Além das três ações, a audiência falou sobre os projetos da PM Vizinhança Solidária e Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd).

O Vizinhança Solidária é um conjunto de medidas destinadas a conscientizar as pessoas de uma comunidade da sua importância e responsabilidade na sua segurança pessoal e coletiva e visa incentivar as ações de prevenção primária nos locais onde moram.

No segundo semestre de 2019, o Proerd atendeu e formou dezenas de crianças da rede pública de ensino.

Fotos: Policia Militar