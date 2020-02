Rapaz é flagrado com cocaína dentro do carro

Durante patrulhamento pela Cohab I no dia 7, a Polícia Militar avistou na rua Vereador Turíbio dos Santos um homem em um Gol branco, suspeito de envolvimento com o tráfico e que guardaria as drogas dentro de seu automóvel.

O suspeito foi revistado, porém nada de ilícito foi localizado. Porém, ele confirmou aos policiais que estava com drogas no veículo. Assim, os PMs encontraram um invólucro plástico com três porções de cocaína.

Ele foi levado ao Plantão da Polícia Civil onde foi ouvido e liberado após a elaboração de um termo circunstanciado de ocorrência (TCO). Participaram da ação a equipe formada pelos soldados Salomão e Silas com o apoio da equipe composta pelos cabos Olivério e Ricardo.