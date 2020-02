Escolinha de Futsal estreia na Liga Regional

A Escolinha Municipal de Futsal do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, dirigida pelo professor Sérgio Baizi, participará da Liga Regional de Futsal de Base de São José do Rio Pardo nas categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17 anos.

A estreia será no dia 29 de fevereiro no Centro Educacional Esportivo José Cortez, na Vila Santana. Na ocasião, a Escolinha irá competir com o CME de São Sebastião da Grama, na categoria Sub 11, às 9h, e na categoria Sub 13, às 9h30. Contra SET de Leme, a Escolinha jogará na categoria Sub 15, às 10h, e na categoria Sub 17, às 10h30.