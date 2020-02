Nako FC venceu o Meninos do Botafogo em um clássico municipal

A abertura da quinta rodada da 8º edição da Copa dos Campeões Regionais de Futebol Taça Sicoob Crediçucar 2020, foi marcada pelo clássico municipal Meninos do Botafogo e Nako FC, no último domingo, dia 9.

As partidas da competição, em homenagem ao desportista Toru Nako, acontecem no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O torneio é realizado pela Liga de Desporto Vargengrandense e o Departamento de Esportes e Lazer, com apoio da prefeitura e do Sicoob Crediçucar.

Após uma primeira etapa sem gols, o Nako abriu o placar aos 54 minutos com Missael. Aos 60 minutos Nill fez o segundo e aos 74 minutos Du fechou o placar, dando os números finais da partida, que ficou em 3 a 0 para o Nako.

Com essa vitória, o time do Nako acumulou seis pontos no grupo A, ficando na segunda colocação da chave pelos critérios de desempate. O líder é o Grupo JCN, de São João da Boa Vista, com melhor saldo de gols. Já o Meninos do Botafogo acumulou sua segunda derrota e ficou com apenas um ponto no grupo.

O segundo jogo da rodada foi entre Guaranésia FC, de Minas Gerais, e a Sociedade Esportiva Sanjoanense, de São João, finalizando em 4 a 1 para o time da Esportiva. Após um início de partida equilibrado, a equipe sanjoanense precisou de apenas 7 minutos para definir o placar. Os jogadores Luís Antônio aos 22 minutos, Kleber aos 25 minutos e Vinícius aos 26 minutos deixaram o placar de 3 a 0 na primeira etapa.

No segundo tempo, os sanjoanenses da Esportiva não diminuíram o ritmo e aos 60 minutos Vinícius ampliou o placar. O gol do Guaranésia aconteceu aos 79 minutos.

Com o jogo, o time S.E Sanjoanense se torna o vice-líder do grupo B com quatro pontos, atrás dos vargengrandenses da Associação Atlética Vargeana com nove pontos. Já os mineiros do Guaranésia acumulam sua segunda derrota na competição.

Na parte da tarde, o Futrap FC, de Tambaú, fez 2 a 0 no time vargengrandense Sambaí.com FC em um jogo muito movimentado, onde os tambauenses vinham de duas derrotas e os donos da casa eram líder do grupo C.

Após ter ficado com um jogador a menos, o Sambaí teve dificuldades em segurar o resultado e aos 65 minutos o placar foi aberto com Gian e aos 75 minutos Enoque deu os números finais à partida.

Com a vitória, a equipe de Tambaú entrou na briga por uma vaga para as quartas de final e embolou o grupo C, onde todas as equipes têm chances de classificação.

O último jogo da rodada foi o clássico rio-pardense e terminou em 2 a 1 para o Ponte Preta FC, que enfrentou o time do Vasco FC. Após ter dominado a primeira etapa, os vascaínos abriram o placar aos 33 minutos com um gol de Leonardo da Silva.

Já a segunda etapa foi inteira dos alvinegros da Ponte, que com dois gols do craque do jogo Denis, aos 70 e aos 79 minutos, deram a vitória de virada a sua equipe.

Próximos jogos

A primeira partida da rodada deste domingo, dia 16, será entre o Sambaí FC, de Vargem, e o Cantóia FC, de São José, às 8h30. Em seguida, às 10h, haverá o jogo entre o Camisa 10, de Tambaú, e o Grupo JCN, de São João. Na parte da tarde, às 14h30, Guaranésia FC, de Minas Gerais, enfrenta o Junventus FC, de São José. Às 16h15, é a vez de Futrap FC, de Tambaú, e Ponte Preta FC, de São José. Fotos: Liga do Desporto