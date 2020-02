Vargem compete na Copa de Futsal de Águas da Prata

A equipe adulta de futsal do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul estreou na Copa de Futsal de Águas da Prata, no dia 13. O time enfrentou a forte equipe do Nova Onda.

Em um jogo muito disputado, houve o empate em 3 a 3, com dois gols de Weslei e um gol de Marquinhos Pedalada.

A equipe vargengrandense já está se preparando para a Taça EPTV de Futsal 2020 e está composta por Diego, Jean, Matheus, Esquerda, Leandro, Nil, Weslei, Marquinhos Pedalada, Vitor e Guilherme Pavani, sob o comando do Técnico Luís Carlos Garcia.

Na última quinta-feira, dia 20, a equipe de Vargem jogou contra a equipe do Ford Nova Car em Águas da Prata (SP).