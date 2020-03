A importância do apadrinhamento afetivo

Assessoria de Comunicação da Casa Dom Bosco

O apadrinhamento afetivo é um programa voltado para as crianças e adolescentes que vivem em situação de acolhimento institucional, tendo como prioridade aquelas com remota possibilidade de retorno familiar ou adoção, com o objetivo de promover vínculos afetivos seguros e duradouros entre eles e pessoas da comunidade que se dispõe a serem padrinhos e madrinhas.

O escopo do programa de apadrinhamento é fazer com que a criança ou adolescente receba afeto e possa conhecer como funciona uma saudável vida em família. A ideia é possibilitar um vínculo afetivo fora da instituição de acolhimento.

Assim, os padrinhos e madrinhas podem, por exemplo, passar os finais de semana e as férias com o afilhado. É preciso reforçar que o apadrinhamento não é o mesmo que adoção – geralmente uma das condições para ingressar no programa de apadrinhamento é não estar na fila para adoção – e os voluntários para apadrinhamento afetivo são avaliados por meio de um estudo psicológico.

Os interessados em tornarem-se padrinho ou madrinha passam por avaliação social e psicológica e recebem capacitação. É um mito achar que o apadrinhamento cria a confusão na cabeça da criança ou que gera uma expectativa de adoção. Essas crianças sabem que as chances de adoção são remotas, e que eles têm que se cuidar para sua própria vida. Podem aprender com o padrinho como funciona uma família para construir a sua um dia.

Apadrinhamento se apresenta como uma ferramenta extremamente útil para possibilitar um mínimo de convivência familiar, oferecendo a chance de ter uma referência externa e proporciona oportunidades externas de lazer – tão triviais para crianças que vivem em suas famílias e tão raras para crianças institucionalizadas.

Importante destacar que, além do apadrinhamento afetivo, existe o apadrinhamento financeiro. E que pessoas jurídicas também podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Para maiores informações, entre em contato com a Casa Dom Bosco, pelo telefone (19) 3641-1713.