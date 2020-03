Biblioteca mantém dois pontos com geloteca em Vargem

A Biblioteca Municipal Víctor Lima Barreto, de Vargem Grande do Sul, mantém duas Gelotecas no município, sendo uma no Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio e a outra no ESF I Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores.

A Geloteca faz parte do trabalho realizado pela Biblioteca Municipal, que tem como objetivo incentivar a leitura e levar o livro ao maior número de pessoas, facilitando o acesso. A população tem acesso livre, basta abrir a geladeira e escolher o livro que mais interessa e levar para casa.

O espaço também serve para receber doações de livros que não estão sendo utilizados, dando oportunidade de leitura para outras pessoas. Outra forma de doação é levar os livros até a Biblioteca Municipal Víctor Lima Barreto, à Rua Batista Figueiredo, nº 235, no Centro.

Foto: Prefeitura