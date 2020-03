Informe Publicitário: Cuidado com o coração

As doenças do coração e aparelho circulatório ocupa o segundo lugar entre principais causas de morte no Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde, ficando atrás apenas do câncer. Em todo país, elas vitimam mais de 340 mil mortes por ano. Incluindo doenças isquêmicas (cerca de 108 mil mortes), doenças cerebrovasculares (mais de 99 mil mortes), infarto agudo do miocárdio (quase 88 mil mortes) e doenças hipertensivas (representando cerca de 46 mil mortes).

Para prevenir esses males, é preciso adotar medidas como manter um estilo de vida saudável e consultar o médico regularmente. A prevenção a partir de avaliação médica, com a realização de exames do coração, também é fundamental, já que muitas condições cardíacas são silenciosas ou podem ser confundidas com outras doenças.

Radiografia

Entre os exames indicados, está a radiografia do tórax, que é oferecida pela Diagcenter e é empregada para a avaliação da estrutura do coração, incluindo o seu tamanho. Ela ainda permite ao médico ter uma visão geral sobre todo o complexo sistema de veias e artérias. Até mesmo o pulmão, recebe atenção especial no exame, pois uma alteração nesse órgão pode ter origem em um problema cardíaco.

O exame é bastante simples e rápido, oferece riscos controlados de exposição à radiação ionizante, mas é contra-indicado para gestantes, especialmente nos primeiros meses de gravidez.

Ecocardiograma ou Ecocardiografia

Já o ecocardiograma é uma ultrassonografia do coração, exame que constrói imagens do órgão a partir do som. Através dele, é possível definir o tamanho do coração, conhecer a sua forma, verificar movimentos, avaliar a força de bombeamento e até mesmo identificar em que direção e com que velocidade ocorre o fluxo sanguíneo nas cavidades cardíacas.

O ecocardiograma costuma ser solicitado quando há palpitações, falta de ar, desmaio e dores no peito, além do acompanhamento de cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca e outras doenças do músculo e das válvulas cardíacas.

Cuide de seu coração. Venha fazer seu exame na Diagcenter – Medicina Diagnóstica.

Novidade para 2020!

Visualize ou imprima os resultados dos seus exames através do nosso site: www.diagcenter.com.br

Dr. Valdir Cheavegati Júnior

Responsável Técnico

CRM 85.833