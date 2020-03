Mais de 800 pessoas foram no Dia D contra sarampo

Vargem já tem um caso confirmado da doença em 2020

O Dia D da campanha contra o sarampo 2020 em Vargem Grande do Sul aconteceu no último sábado, dia 15. Na ocasião, de acordo com o Departamento de Saúde, 23 pessoas foram vacinadas, mas 804 pessoas levaram a carteira de vacinação para avaliação.

“O Dia D foi bastante produtivo, nós tivemos 804 avaliações de carteira de pessoas dentro da faixa etária do sarampo e fora. Também foram avaliadas as carteiras de vacinação e realizada a atualização vacinal quando necessário”, avaliaram representantes do Departamento de Saúde.

A campanha teve início no dia 10 e tem previsão para ocorrer até o dia 13 de março. Na primeira semana, segundo a prefeitura, 26 pessoas dentro da faixa etária foram vacinadas. A prefeitura explicou que não há meta de vacinação para esta campanha, pois ela é seletiva e não é possível mensurar o quantitativo de pessoas a serem vacinadas.

O foco da campanha é de crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade que não foram vacinadas ou estão com o esquema incompleto. As doses estão disponíveis nas salas de vacinas do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, das 7h às 15h, e no Posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar, das 8h às 16h.

Casos

De acordo com informações do Departamento de Saúde, em 2020, a cidade já registrou três casos suspeitos e um confirmado com a doença. Em 2019, Vargem teve 13 suspeitos e oito confirmados.

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. É importante comparecer as unidades de saúde com a carteira de vacina, cartão do SUS e CPF para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.