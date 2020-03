Salário dos vereadores

O presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB), já tem em mãos o parecer do Departamento Jurídico do Legislativo sobre o projeto de lei que diminui para um salário mínimo o subsídio dos vereadores, de autoria do vereador José Luís. Paulinho irá apresentar o parecer à Mesa Diretora que deliberará sobre a proposta e se ela vai ou não a Plenário.

Servidores

A data base dos servidores públicos municipais está chegando e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais já iria protocolizar o ofício com as reivindicações da categoria para este ano. Além do reajuste salarial, o SSPM deve mais uma vez solicitar o aumento no auxílio alimentação, que não é revisto desde 2016.

Esporte e Lazer

O vereador Felipe Gadiani (MDB), em requerimento, pede ao prefeito que analise a possibilidade de desmembrar o Departamento de Esportes e Lazer em Departamento de Esportes e outro Departamento de Lazer. Com a medida, argumenta que fica mais fácil buscar recursos para a pasta.

R$ 6,00

Esse foi o reajuste dado pela prefeitura aos atendidos pelo programa Frente Social. A bolsa mensal passou de R$ 150,00 para R$ 156,00

Barros Munhoz

A Câmara aprovou a concessão do título de Cidadão Vargengrandense ao deputado estadual Barros Munhoz (PSB). A honraria será entregue em solenidade ainda a ser definida.