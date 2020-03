Parabéns vereador José Luís pela corajosa demonstração de cidadania

O projeto de lei de autoria do vereador José Luís protocolado na Câmara Municipal, recentemente, precisa do apoio de todos nós vargengrandenses para que seja aprovado. A redução dos subsídios dos vereadores, infelizmente, não é assunto que eles estão dispostos a aceitar e dar voto favorável. Nós, eleitores e todas as diretorias das entidades assistenciais que dependem de ajuda da prefeitura para sobreviverem, como o Hospital de Caridade, a APAE, o asilo, etc, precisamos pressionar os vereadores a reconhecer que ganham muito pelo trabalho que fazem. José Luís não pode ficar sozinho na defesa deste projeto que tem tempo curto para ser aprovado, ele precisa da ajuda dos membros da Associação Comercial e Industrial, dos rotarianos, dos maçons e de todos os formadores de opinião do nosso município. Porque não seguir o exemplo de Cachoeira Paulista que reduziu em setenta por cento o salário dos vereadores? Porque não comparecer à sessão da Câmara Municipal no dia que o assunto constará da pauta? No passado, quando o cargo não era remunerado, poucos se interessavam pelas decisões de interesse do município, mas a partir do momento que passou a ter “subsídio” apareceram dezenas de candidatos. Piorou quando os valores pagos por hora aos vereadores passaram a superar, de longe, o valor da hora aula de um professor da rede de ensino municipal. Vereador não é profissão é opção e ninguém é obrigado a se candidatar. Vamos apoiar o projeto do vereador José Luís em defesa dos interesses da nossa comunidade.

José Alberto Aguilar Cortez