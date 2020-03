Carnaval da APAE reúne famílias e foliões

A proposta dos organizadores do Grito de Carnaval, que é uma maneira de se divertir com toda a alegria que as músicas carnavalescas propiciam e ao mesmo tempo contribuir com uma boa causa social, atingiu os objetivos com a realização da festa realizada no sábado, dia 15, no Residencial Macadâmia em prol da APAE de Vargem Grande do Sul, em uma parceria com o Paulo Pirola Buffet, Loja Maçônica Renascença e Rotary Club.

Centenas de pessoas se divertiram e dançaram muito ao som das bandas Si Tivesse Dó, Charanga do Lolão e Asas Show. Adultos, jovens e crianças caíram na folia que teve início por volta das 16h30 e se prolongou noite adentro, com destaque para as marchinhas carnavalescas, a bateria e as mulatas. Bebidas à parte, foi oferecida uma deliciosa comida de boteco e também paella caipira para quem contribuiu comprando os ingressos do baile.

De acordo com Faislhe Rafael, presidente do Rotary Club, no evento houve muito companheirismo entre os voluntários. “Uma parceria que deu muito certo entre a Loja Maçônica Renascença II, Rotary Club de Vargem Grande do Sul e o buffet Paulo Pirolla. Também teve muita diversão para aproximadamente 400 pessoas e foi um sucesso”, disse. Faislhe informou ainda que toda a verba angariada com o evento será revertida a APAE.