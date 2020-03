Gente e Fatos

Enlace de Miria Rossi e Andrio Rossi Marcelino

Em Vitória, no Espírito Santo, a endocrinologista Miria Freitas Andrade Rossi e o cardiologista Andrio Rossi Marcelino, de família vargengrandense, disseram o tão esperado sim em uma cerimônia realizada no último sábado, dia 15, pelo padre Jorge. Andrio é filho de Maria Elisabete Rossi Marcelino e Antônio Osvaldir Marcelino, e Miria é filha de Adelaide Freitas Andrade e Ângelo Márcio Mendes Andrade

Mariana Silva festejou seus 15 anos

O 15º aniversário de Mariana Cardoso de Siqueira Nogueira da Silva foi celebrado no último sábado, dia 15, no Recanto dos Pássaros, onde recebeu todo o carinho dos pais Sílvia e Univer Cristiano, do irmão Miguel, de toda a família e amigos. Foto: Estúdio Visualize

Yasmin Wichinhsk celebrou seu 15º aniversário

A jovem Yasmin Wichinhsk celebrou a chegada dos seus 15 anos em uma comemoração realizada no sábado, dia 15, no Recanto dos Golfinhos, onde recebeu os parabéns dos pais Gisele e Sidnei, do irmão Théo, especialmente da Antonella, das tias e dos avós. Foto: Galbiere Foto & Vídeo

Sara

Em Salvador, onde foi visitar a família da irmã Helena, Sara de Paiva Ligabue aproveitou para se divertir um pouco no carnaval baiano que atrai milhares de foliões do Brasil e também de vários países do mundo. Segundo ela, na terça feira, dia 18, cerca de 25 blocos desfilaram no circuito Barra/Ondina, numa explosão de cores, música e alegria contagiante. Neste final de semana de carnaval, Salvador para com a apresentação de grandes blocos e cantores consagrados como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Chiclete com Banana, dentre outros.