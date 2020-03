Motoka é reinaugurada

A loja Motoka Multimarcas foi reinaugurada no último sábado, dia 15. Sob o comando de Gê e seu filho Neto, a loja está presente na vida dos vargengrandenses há muitos anos e durante a sua reinauguração houve sorteios de brindes o dia todo, além da presença de vários clientes e amigos e a bênção do padre Dênis Crivelari. A Motoka Multimarcas fica localizada à rua Quinzinho Otávio, nº 421, no Centro de Vargem Grande do Sul e o telefone para contato é o (19) 3641-2540