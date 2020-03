Vargengrandenses curtem Carnavais da SBB, Tiro de Guerra e Tênis Clube

Tudo estava programado para os foliões vargengrandenses darem início as festividades carnavalescas nesta sexta-feira, dia 21, com o show de César Randall no Carnaval da SBB e de Paulo Sérgio no Tênis Clube.

O carnaval da SBB continua neste sábado, dia 22, com apresentação da banda Conexão 3G, no domingo César Randall volta a comandar a festa e na segunda-feira, dia 24, sobe ao palco o pessoal do @Sambaí. Para o evento a SBB estará aberta a partir das 18h e as atrações musicais terão início às 21h. Para outras informações, o telefone de contato da SBB é o (19) 3641-6022.

Neste sábado, para curtir o carnaval na cidade uma das opções é o Carnaval Havaiano sob a organização do Tiro de Guerra, que acontecerá no Clube XXI de Abril, a partir das 22h. A festa contará com música ao vivo com Márcio Rossi e DJ. No evento, das 22h até as 23h, as mulheres não pagam ingresso e depois das 23h elas pagam R$ 10,00, para os homens as entradas do evento custam R$ 20,00.

Outra opção para os foliões na cidade é o Carnaval do Tênis Clube. A folia no clube que teve início nesta sexta-feira, prossegue neste sábado com show de Meire e Viola, a partir das 20h30. No domingo Meire e Viola se apresentam às 16h, às 20h30 na segunda-feira e às 16h na terça-feira de carnaval. Para participar do carnaval do clube, associados não pagam a entrada para o evento e para quem não é associado, crianças até 5 anos não pagam, de 6 a 11 anos pagam R$ 10,00, acima de 12 anos pagam R$ 20,00 e a entrada para casais é R$ 35,00. Informações pelo telefone (19) 3641-2023

