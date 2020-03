Aulas em várias modalidades esportivas são oferecidas pela prefeitura

Aulas gratuitas de judô, karatê, natação, natação de atletas com deficiência, futebol, futsal masculino e feminino, ginástica funcional, alongamento, hidroginástica, ginástica artística e rítmica, handebol, vôlei e ballet são oferecidas pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul em parceria com Projetos Sociais e Associações.

As aulas são realizadas pelos professores do Departamento de Esportes, das Associações e voluntários dos Projetos Sociais no Clube XXI de Abril na Vila Polar, no C.E.E José Cortez, na Vila Santana, Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Santa Terezinha, e no Campo do Cruzeirinho.

As modalidades oferecidas atendem crianças, jovens e adultos e os interessados podem procurar os professores em período de aulas nos locais indicados. Informações no Departamento de Esportes e Lazer, localizado no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, pelos telefones (19) 3641-2325 das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h ou pelo e-mail esporte@vgsul.sp.gov.br.