Carnaval com poucas atrações na cidade

Sem um carnaval de rua que atraísse as pessoas na praça principal da cidade, sem nenhum bloco desfilando, o carnaval em Vargem Grande do Sul se restringiu à iniciativa do Tênis Clube, que buscou divertir seus associados e também os não sócios que procuraram o clube para brincarem, principalmente investindo em um carnaval mais infantil e também no bar da SBB que contratou bandas para seus frequentadores nestas noites. Outra iniciativa foi com os membros do Tiro de Guerra que realizaram no Clube XXI de Abril um baile havaiano e os moradores da Rua Carino da Gama Correa, no Jd. São Luís, que se reuniram e montaram um bloco para se divertirem.

Carnaval da Carino da Gama

Os moradores da rua Carino da Gama Correa, no Jardim São Luís, se reuniram e montaram um bloco neste carnaval. O bloco “Unidos da Carino da Gama. A gente é vip”, composto pelos vizinhos da rua, contou com a participação de 60 integrantes e teve direito a abadás. Para animar a turma de foliões teve banda e um aulão de dança com Tayna Zicolau

Baile Havaiano

O Baile Havaiano foi promovido pela Associação dos Antigos Atiradores do Tiro de Guerra no último sábado, dia 22, no Clube XXI de Abril, em prol do Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul. O evento, segundo os organizadores, atingiu as expectativas e eles pretendem fazer outros eventos no decorrer do ano, como baile dos anos 80, dos namorados, festa junina, entre outros. Fotos: Arquivo Pessoal

Carnaval do Tênis clube

Muitos foliões se divertiram e dançaram durante a apresentação de Paulo Sérgio na sexta-feira, dia 21, e também nos shows da dupla Meire & Viola nos outros dias de festa do Carnaval do Tênis Clube. Associados e também não sócios prestigiaram o evento e além de curtir muita música boa, os presentes puderam apreciar as delícias preparadas na cozinha do clube