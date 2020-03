Cortez, Cortezi, Cortese – Dal veneto al Vargem Grande do Sul

Por José Alberto Aguilar Cortez

Pense numa família de italianos, da região do Vêneto, norte da Itália, que imigraram para o Brasil em 1896. Ele Nicoló Cortese e ela Anna Maria Pozza Cortese, juntamente com seus quatro filhos, vieram para trabalhar na plantação de café e se fixaram em Itobi.

Agora imagine se meus bisavós, avós, tios avós, meu pai e tios pudessem ter assistido o encontro da família Cortese realizado na SBB no último domingo, quando cento e cinquenta descendentes dançaram a tarantela, marchas carnavalescas e sertanejos. Imagine a nonna e o nonno participando da confraternização onde estavam presentes os descendentes dos seus filhos Alberto, Maria Maddalena, Bortolo e GioMaria Cortese constatando o crescimento da família que se espalhou pelo Brasil.

Meus avós, Alberto e Ellena, criaram quinze filhos e contribuíram, com sua fertilidade, para consolidar a presença dos “corteses” em inúmeras cidades brasileiras. Primos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, do grande ABC, de São João, Porto Ferreira, Mococa, Boituva, Indaiatuba, Mauá, etc, etc, a maioria com camisas com as cores da Itália e com o nome correto da família foram os grandes responsáveis pelo sucesso do evento.

Tanto aqueles que assinam Cortez quanto os que assinam Cortezi puderam usar estampado na camisa o sobrenome de origem, não aquele que foi mudado quando nossos avós, com sotaque italiano, registravam os filhos em cartórios da região cujos escreventes não tinham a menor preocupação com a grafia dos sobrenomes estrangeiros. Graças ao apoio de todos funcionários da SBB, da sua diretoria e de primos abnegados fizemos uma grande festa e já marcamos data para o próximo encontro. Ciao, Ciao, bambinos!!! Ci vediamo nel 2022!

Fotos: Arquivo Pessoal