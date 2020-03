Escolinha de Futsal estreia na Liga Riopardense

A Escolinha Municipal de Futsal do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul estreia na Etapa 2020 da Liga Riopardense de Futsal, neste sábado, dia 29.

Os jogos acontecem a partir das 9h no CEE José Cortez, nas categorias Sub 11 e Sub 13, que enfrentam a equipe CME de São Sebastião da Grama e nas categorias Sub 15 e Sub 17, que jogam contra a equipe SET de Leme.

A equipe está sob o comando do professor Sérgio Baizi que vem treinando para disputar o campeonato 2020 da Liga Riopardense.