Paulo Guerra conquistou medalha no Espírito Santo

O atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra conquistou o ouro no salto em altura, no Circuito Brasil Loterias Caixa Fase Regional Rio/Sul, em Vitória (ES). A competição contou com mais de 400 inscritos, sendo 267 em disputas na pista e no campo e 134 na piscina.

A fase Rio-Sul é a oportunidade que os atletas do Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm para atingir os índices estabelecidos pelo departamento técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o que garante vaga nas etapas nacionais do Circuito Brasil Loterias Caixa.

A competição aconteceu no dia 8 e o atleta garantiu a classificação para as próximas etapas nacionais e no Brasileirão, com um salto de 1,90 m.

“Comecei a temporada muito bem, pois estava fazendo a base de treinamento desde novembro do ano passado, ficando apenas três centímetros da minha melhor marca do ano passado”, comentou.

O atleta agradece aos patrocinadores e apoiadores.