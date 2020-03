Peugeot apresenta a picape Landtrek, que chega em 2021

A Peugeot apresentou nesta quinta-feira (20) a picape Landtrek. Com porte médio e opções de motor a diesel e gasolina, vai disputar o segmento onde hoje estão modelos como Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger e Volkswagen Amarok.

A Landtrek terá um cronograma mundial de vendas, que deve começar pelo México. No Brasil, a expectativa é que chegue em 2021. Por aqui, a picape terá somente a versão cabine dupla, mas em outros mercados terá a cabine simples e a cabine-chassi.

A capacidade de carga em todas as versões será acima de uma tonelada. No caso da dupla, ela tem 5,33 m de comprimento.

Por dentro, a picape guarda algumas características da Peugeot, como as teclas no console central. A tela multimídia tem 10″ e se conecta com celulares. O ar-condicionado pode ser automático e digital dependendo da versão.

Uma das apostas é um 2.0 turbodiesel de 180 cv. O câmbio será automático e tração traseira, com opção de 4×4 com redução ativada por seletor, como nas rivais.

A nova picape da Peugeot é baseada na Changan Kaicene F70. Trata-se de um modelo da marca chinesa que é parceira do grupo PSA Peugeot Citroën.

Equipada

Em comunicado enviado à imprensa, a Peugeot informa que a Landtrek oferecerá “uma condução agradável em qualquer tipo de atividade ao ar livre”. A marca também destaca o desenho das rodas de alumínio, que “foi otimizado”.

Entre as soluções eletrônicas a Peugeot Landtrek terá sistema multimídia com tela de 10 polegadas sensível ao toque. O dispositivo será compatível com as plataformas Apple CarPlay e Android Auto, além de disco rígido de 10 GB. Outro destaque são as câmeras com visão panorâmica de 360°.

O modelo trará itens como Hill Descent Control. Com esse sistema, que funciona como uma espécie de freio-motor, o motorista não precisa pisar no pedal de freio em descidas íngremes. Mesmo sobre piso com pouca aderência.

Também em relação à segurança, haverá sistema que ajuda a manter o picape sob controle após mudanças bruscas de direção. Há ainda seis air bags de série.