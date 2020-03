Ponte Preta já garantiu vaga para quartas de finais da Taça Sicoob

A 6ª rodada da 8º edição da Copa dos Campeões Regionais de Futebol Taça Sicoob Crediçucar 2020 aconteceu no último domingo, dia 16,e já tem time classificado para a próxima fase.

As partidas da competição, em homenagem ao desportista Toru Nako, acontecem no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O torneio é realizado pela Liga de Desporto Vargengrandense e o Departamento de Esportes e Lazer, com apoio da prefeitura e do Sicoob Crediçucar.

Na abertura da rodada, o time vargengrandense Sambaí FC jogou contra o Contóia FC, de São José, e perdeu por 4 a 2, de virada. Este foi o melhor jogo para o time riopardense, que aumentou as chances de classificação. Já os vargengrandenses do Sambaí ficaram com quatro pontos no grupo, passando a ter possibilidades remotas de avançar.

Mateus Benini, o destaque dos vargengrandenses, abriu o placar aos 4 minutos. O empate não demorou muito com um gol de Adam e a virada aconteceu aos 17 minutos com Matheus. Lincon aos 35 minutos fez o terceiro gol dos rio-pardenses. A segunda etapa foi empolgante logo no início, aos 50 minutos, Luís descontou com um gol. Quando o Sambaí pressionava, veio o balde de água fria que definiu a partida novamente,com Lincon aos 70 minutos, que fez 4 a 2 para sua equipe.

O jogo entre Camisa 10, de Tambaú, e Grupo JCN, de São João da Boa Vista, terminou em 0 a 0. O atual campeão da Taça e um dos favoritos da edição 2020 não teve vida fácil no confronto com a jovem equipe tambauense, que fez jogo duro, e com estratégia bem definida, fez uma bela partida contra os sanjoanenses do JCN, que ainda desperdiçou um pênalti no final da partida com o artilheiro da competição, David. Com isso, JCN perdeu os 100% de aproveitamento, mas lidera o grupo A com 7 pontos. Já o Camisa 10, invicto no evento, fica com 5 pontos na terceira posição.

No terceiro jogo da rodada, Juventus FC, de São José, venceu por 1 a 0 o Guaranésia FC, de Minas Gerais. Com um grande jogo de futebol, os meninos do Juventus se recuperaram da derrota sofrida em sua estreia e somaram seus primeiros 3 pontos na competição. Já a equipe do Guaranésia acumulou sua terceira derrota e agora só cumpre tabela no evento. A partida foi decidida aos 65 minutos com um gol de Denis.

Classificado

Encerrando a 6ª rodada, os rio-pardenses da Ponte Preta garantiram a passagem para as quartas de finais e chegaram aos 9 pontos no grupo C, alcançando a liderança isolada da chave. Já a tradicional equipe do Futrap, de Tambaú, se despediu do evento.

A equipe da Ponte Preta abriu o placar aos 23 minutos com o zagueiro Tiago Pereira, em um gol de cabeça. O time mostrou maturidade, suportou a pressão imposta pelos tambauenses e saiu com a vitória e classificação. O destaque da partida foi para a dupla de zagueiros da Ponte, Rafael Ventura e Tiago Pereira.

A Liga do Desporto informou que a 8ª edição dos Campeões Regionais de Futebol ficará em recesso neste final de semana, em virtude do Carnaval, mas as partidas voltam a acontecer no dia 1º de março.

Próximos jogos

A primeira partida da rodada do dia 1º de março, no domingo, será entre o Nako FC, de Vargem, e o Camisa 10, de Tambaú, às 8h30. Em seguida, às 10h, haverá o jogo entre o Sociedade Esportiva Sanjoanense, de São João, e a Associação Atlética Vargeana, de Vargem. Na parte da tarde, às 14h30, o Boa Esperança, de São Sebastião da Grama, enfrenta o Meninos do Botafogo, de Vargem. Às 16h15, é a vez de E.C Vila Nova, de Santa Cruz das Palmeiras, e Juventus FC, de São José.

Fotos: Liga do Desporto