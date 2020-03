O Tênis Clube realizou amistosos de Futsal Masculino nas categorias Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14 e Sub 16, no último sábado, dia 15. Os atletas têm como professores Alexandre Martire e Felipe Carossi.

O Sub 08 e Sub 10 jogaram contra o time Meninos da Vila, de São João da Boa Vista. O Sub 8 perdeu para o time sanjoanense e o Sub 10 ganhou a partida.

Já as categorias Sub 12, Sub 14 e Sub 16 jogaram contra Santa Cruz das Palmeiras e ganharam todos os jogos.