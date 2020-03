Volvo XC40 2020 ganha novas versões

Uol Carros

A Volvo apresentou oficialmente na última segunda-feira, dia 17, a gama 2020 do XC40. O SUV passou por uma mudança completa em seu portfólio. A partir de 2020, o carro será vendido nas versões T4 Momentum, T4 Inscription e T4 PHEV R-Design – este último é o primeiro SUV compacto premium híbrido do mercado brasileiro.

Os preços de pré-venda são os seguintes: versão XC40 T4 Momentum R$ 179.950, a XC40 T4 Inscription sai por R$ 196.950 e a XC40 T5 R-Design PHEV, R$ 229.950.

A Momentum vem com ar-condicionado digital com duas zonas de temperatura, destravamento das portas sem chave, seletor de modos de condução, bancos dianteiros com regulagens elétricas, carregador de celular por indução, direção elétrica progressiva, retrovisor interno antiofuscante, maçanetas com iluminação externa e iluminação interna com 12 spots. A lista de itens ainda inclui City Safety (frenagem autônoma de emergência), painel de instrumentos digital, sistema de som com oito alto-falantes e suporte a Android Auto e Apple CarPlay, faróis Full LED, alerta de mudança de faixa, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré e sistema On Call.

A Inscription oferece acabamento cromado, saída dupla de escapamento e rodas de liga leve de 19 polegadas com acabamento diamantado. Por dentro, o SUV vem com alavanca de câmbio de cristal da Orrefors e apliques de madeira na cabine. Há quatro opções de revestimento interno dos bancos: preto, caramelo, bege e vermelho. A lista de itens de série inclui teto solar panorâmico, porta-malas com acionamento elétrico, piloto automático adaptativo com Pilot Assist (condução semiautônoma), faróis de neblina em LED, sistema de navegação com reconhecimento de placas de trânsito, faróis Full LED com luzes direcionais ativas, iluminação interna com 28 spots e soleiras de alumínio. As versões Momentum e Inscription têm o motor 2.0 turbo de 190 cv e 30 kgfm.

Já a XC40 PHEV é a versão mais luxuosa é também a única híbrida, combinando um motor 1.5 turbo de 180 cv e 27 mkgf com um motor elétrico de 82 cv e 16,3 mkgf instalado no eixo dianteiro. A potência combinada é de 262 cv e 43,3 mkgf. A bateria de 10.7 kWh e a autonomia no modo puramente elétrico é de até 47 km. Comparando com o antigo T5 R-Design, o carro traz sistema de som com 13 alto-falantes e subwoofer, alerta de colisão traseira, chassi Sport, bancos revestidos de couro e nobuck, sensor de pontos cegos e rodas de liga leve aro 20.