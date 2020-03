Paulo Guerra conquistou medalha no Espírito Santo

O atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra conquistou o ouro no salto em altura, no Circuito Brasil Loterias Caixa Fase Regional Rio/Sul, em Vitória (ES). A competição contou com mais de 400 inscritos, sendo 267 em disputas na pista e no campo e 134 na piscina.

A fase Rio-Sul é a oportunidade que os atletas do Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm para atingir os índices estabelecidos pelo departamento técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o que garante vaga nas etapas nacionais do Circuito Brasil Loterias Caixa.

A competição aconteceu no dia 8 e o atleta garantiu a classificação para as próximas etapas nacionais e no Brasileirão, com um salto de 1,90 m.

“Comecei a temporada muito bem, pois estava fazendo a base de treinamento desde novembro do ano passado, ficando apenas três centímetros da minha melhor marca do ano passado”, comentou.

O atleta agradece aos patrocinadores e apoiadores.

Treinamento

O atleta paralímpico vargengrandense Paulo Guerra participou de uma semana de treinamento de saltadores, no Centro Paralímpico Brasileiro, do dia 16 ao dia 22. Paulo contou que na ocasião fizeram avaliação física como eletrocardiograma e isoscinético, exames de sangue e treinaram a técnica de salto em altura. “Estou muito feliz com essa oportunidade de aprender, treinar ainda mais e desenvolver melhor a técnica do salto em altura”, disse o atleta.