Casa é furtada enquanto dona foi a missa

Na noite da quarta-feira, dia 26, uma mulher teve sua casa invadida e objetos furtados enquanto foi a missa.

De acordo com o registrado em boletim de ocorrência (B.O.), na manhã de quinta-feira, dia 27, a vítima foi até a delegacia e relatou que na noite de quarta-feira saiu de sua residência na Vila Santa Terezinha por volta das 19h15 para ir até a missa. Ao retornar para casa, a vítima encontrou o portão e a porta do imóvel abertos e constatou que de seu interior haviam sido subtraídos um cartão de crédito de loja, uma TV LED Samsung de 65”, uma TV LED Philco de 32”, um anel de ouro com pedra de rubi, um celular Samsung A20 vermelho, além de R$ 150,00. Durante a ação delituosa, nada na residência foi danificado.

Ainda segundo o B.O. a vítima informou que um vizinha viu um carro preto estacionado durante algum tempo na rua no dia do crime. O acesso a localização através do Google do celular feita na manhã de quinta-feira, resultou que ele estaria nas proximidades de Pirassununga.