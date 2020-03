Cursos de eletricista e encanador estão com inscrições abertas

As inscrições para os cursos de eletricista (instalações elétricas) e encanador (rede de água) foram abertas na última quinta-feira, dia 5, e seguem até a quinta-feira, dia 13. O curso é gratuito e será oferecido pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Segundo a prefeitura, os interessados devem ter no mínimo 18 anos, 1º grau completo e ter condições para desenvolver as atividades. As aulas serão ministradas no Polo da Univesp de Vargem Grande do Sul, das 8h às 17h.

O curso de encanador terá início no dia 16 de março e o de eletricista no dia 24 de março. Os participantes receberam o certificado na conclusão do curso e durante a capacitação será oferecido almoço e lanche.

O curso é para atender até 16 pessoas e as inscrições devem ser feitas junto ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da prefeitura, localizado na Praça Washington Luiz, nº 643, no Centro, até o dia 13 de março das 8h às 14h. Os interessados deverão levar xerox do RG e do CPF para fazer a inscrição.