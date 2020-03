Em São José, homem é preso com crack

Um rapaz de 27 anos foi preso na noite da última quarta-feira, dia 4, por tráfico de drogas em São José do Rio Pardo.

De acordo com o publicado no site da Difusora 107,3 FM, a equipe da Rocam patrulhava preventivamente por uma praça no Vale do Redentor em São José, quando avistou um homem de 27 anos, o qual fazia contato com um motociclista e entregou algo a ele.

Quando avistaram os policiais, o motociclista tomou rumo ignorado e o rapaz saiu correndo pela praça, foi abordado e devido a sua resistência, foi algemado. Ao ser revistado, com ele os policiais localizaram 52 pedras de crack, um celular e R$ 80,00. Quando questionado sobre o entorpecente, informou aos policiais que estava traficando no local e diante das circunstâncias, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido até a delegacia, onde permaneceu preso.