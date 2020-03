IBGE abriu edital de contratação para censo 2020

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu editais para a contratação de servidores temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2020, na última quinta-feira, dia 5.

No Brasil todo são mais de 200 mil vagas para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador.

Em todas as cidades da região foi aberta uma vaga de agente censitário municipal. Em Vargem Grande do Sul há quatro vagas de agente censitário supervisor e 38 vagas de recenseador. Em São João da Boa Vista foram abertas nove vagas de ACS e 84 de Recenseador e em Aguaí, três de ACS e 32 de recenseador. Em Águas da Prata, uma vaga de ACS e oito de recenseador, em Espírito Santo do Pinhal foram quatro de ACS e 39 de recenseador e em Santo Antônio do Jardim, uma de ACS e seis de recenseador.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 deste mês pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente. Para os cargos de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) as remunerações são de R$ 2.100,00 e R$ 1.700,00 respectivamente. A escolaridade exigida é nível médio. Para o cargo de recenseador a remuneração será por produtividade e a escolaridade exigida é nível fundamental. A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para Recenseador, de R$ 23,61.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses (Recenseador) ou de cinco meses (Agentes Censitários Municipais / Agentes Censitários Supervisores), podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais que podem ser acessados pelo site de inscrição.