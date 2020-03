Informe Publicitário: Nova unidade do Kumon é inaugurada em Vargem

Foi inaugurada a nova unidade do Kumon em Vargem Grande do Sul no dia 30 de janeiro à rua Quinzinho Otávio, nº 283, perto do Posto Longuini – Shell.

Há quase 25 anos atuando em Vargem Grande, por onde passaram centenas de estudantes, o Kumon agora está em nova fase, sob a direção do orientador Marcelo Fassina, juntamente com sua esposa, a professora Sílvia Paluan.

A unidade, segundo o orientador, foi pensada com todo o carinho e segue a nova padronização da franquia com instalações modernas, ar condicionado, móveis padronizados, tudo buscando o melhor conforto para os estudantes, que acaba refletindo também no aprendizado.

O método Kumon está presente em mais de 50 países, sendo que no Brasil, existem cerca de 1.500 unidades espalhadas pelo país, com comprovada eficiência no aprendizado de matemática, português e inglês.

As matrículas estão abertas o ano todo, para alunos de todas as idades e o método é consagrado por desenvolver a concentração, o raciocínio lógico, cálculo mental, trabalhando com sucesso a alfabetização e a interpretação de textos.

As pessoas que procurarem a unidade local do Kumon até o dia 20 de março, não pagarão a taxa de matrícula.

“Hoje todos sabemos que aprender matemática, interpretar um texto e dominar o inglês é a chave para o sucesso das pessoas e o Kumon é uma ferramenta de ensino que capacita de fato quem pensa no seu futuro”, afirmou o orientador Marcelo Fassina, que convida a todos os vargengrandenses a conhecerem as novas instalações do Kumon.