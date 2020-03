Procurado pela justiça é preso no Centro

Durante operação em Vargem Grande do Sul no fim da tarde do último sábado, dia 29, uma equipe de Polícia Militar (PM) avistou um homem em atitude suspeita no Centro da cidade, o qual já é conhecido nos meios policiais devido a diversos delitos.

Imediatamente o indivíduo foi abordado e revistado, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Ao serem consultados os seus dados pessoais via Copom, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão a ser cumprido. Devido aos fatos, o homem recebeu voz de prisão e posteriormente foi encaminhado a delegacia de plantão em São João da Boa Vista, onde permaneceu preso à disposição da justiça. Participaram da ocorrência a equipe composta pelos soldados Amauri e Silas, com o apoio da equipe formada pelos cabos Estevam e Leite.