Escolinha de Futsal estreia com vitórias

A Escolinha Municipal de Futsal do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura estreou no último sábado, dia 29, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, onde enfrentaram as equipes de São Sebastião da Grama e Leme pela rodada da Liga Riopardense de Futsal de Base.

A equipe de Vargem goleou as equipes de São Sebastião da Grama pelo placar de 9 a 1 na categoria Sub 11 anos e pelo placar de 9 a 0 na categoria Sub 13.

Na categoria Sub 15 o time de Vargem venceu a forte equipe de Leme por de 1 a 0 e no último jogo da rodada a Sub 17 perdeu para Leme por 3 a 1.

A próxima rodada será realizada neste domingo, dia 8, no Centro Olímpico de Santa Rita do Passa Quatro. A Escolinha de Vargem irá enfrentar a equipe de Santa Rita na categoria Sub 13 e a equipe de Cajuru nas categorias Sub 15 e Sub 17.

Fotos: Prefeitura