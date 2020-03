Fiat Uno 2020 fica mais barato com preços a partir de R$ 44.190

Nicola Tavares/Motor 1

O Fiat Uno ficou meio perdido dentro da linha da marca após a chegada dos irmãos Mobi e Argo. A fabricante ainda tenta reposicioná-lo de forma que seja uma alternativa aos dois, servindo de ponte entre eles. Para isso, a linha Fiat Uno 2020 teve uma mudança na tabela de preços, ficando mais barato ou mais caro dependendo da configuração escolhida.

Quem quiser o Fiat Uno 2020 agora irá encontrá-lo com preço inicial de R$ 44.190, uma redução de R$ 2.300 sobre o valor cobrado anteriormente. É o que cobra o Uno Attractive 1.0, o mais básico e que usa o velho motor 1.0 Fire Evo 8V de 75 cv e 9,9 kgfm, sempre com câmbio manual de 5 marchas. Conta com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros com função one-touch e volante com ajuste de altura. Pode ser equipado com limpador, lavador e desembaçador traseiro por R$ 670; ou com estes itens mais rádio com entrada USB e conexão Bluetooth, por R$ 1.990.

Quem preferir o carro com o motor 1.0 8V Firefly de três cilindros, que entrega 77 cv e 10,9 kgfm, terá que pagar R$ 46.840. Isso ainda é R$ 1.150 menos do que o preço anterior. Adiciona direção elétrica, sistema de partida a frio sem tanquinho, limpador e desembaçador traseiro e retrovisores e maçanetas na cor da carroceria. O rádio da versão Attractive também é um opcional para esta variante, por R$ 2.590, mas o pacote traz também chave canivete, computador de bordo com tela TFT e volante multifuncional. Também é possível pegar o pacote Live On Plus, igual ao anterior, mas que troca a central multimídia por uma integração com o celular, para que o usuário use o aplicativo Live On.

Já o Fiat Uno Way, com visual aventureiro e suspensão elevada, ficou mais caro. A versão com motor 1.0 Firefly de 77 cv agora é vendida por R$ 50.340, um aumento de R$ 350 e com uma lista de equipamentos semelhante à do Uno Drive. No topo da linha está o Way 1.3, o único a usar o 1.3 Firefly de 109 cv e 14,2 kgfm. Ficou R$ 350 mais caro e agora é vendido por R$ 54.340. É o mais completo, adicionando chave canivete, monitoramento de pressão dos pneus, sistema start-stop, computador de bordo com tela LCD e pré-disposição para rádio. Curiosamente, esta versão não tem nenhum opcional, então o cliente tem que escolher por um rádio ou central multimídia da linha de acessórios da Mopar.

Com os novos valores, o Fiat Uno tenta ainda mais uma vez se posicionar para quem quer uma opção mais espaçosa ao Mobi, ou mais em conta em relação ao Argo. O Mobi Drive 1.0 é vendido por R$ 44.480, apenas R$ 290 menos do que os R$ 44.190 do Uno Attractive com motor 1.0 Fire, enquanto a diferença sobe para R$ 2 mil ao comparar com o Uno Drive 1.0. No caso do Argo, a versão 1.0 Flex é vendida por R$ 48.990, R$ 2.150 mais do que o Uno equivalente e com uma lista de equipamentos semelhante. Quando comparamos os dois hatches com o motor 1.3, a diferença entre eles é de R$ 1.350.