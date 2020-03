Mega Bazar da Associação Lucas Tapi começa sábado

Neste sábado, dia 14, e domingo, dia 15, a partir das 9h, acontece o Mega Bazar da Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi, no barracão de festas da Igreja Matriz de São Joaquim.

No bazar, haverá mais de 4 mil peças novas e seminovas à venda, com preços a partir de R$ 1,00. Entre os itens que serão vendidos no bazar estão roupas e acessórios femininos, masculinos e infantis, além de roupas de cama, utensílios domésticos, sofá, aparador e micro-ondas.

As compras realizadas durante o bazar poderão ser pagas em dinheiro e também através de cartões de débito e crédito. Os pagamentos feitos por cartão de crédito poderão ser parceladas em várias vezes. O bazar auxilia a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi na arrecadação de verbas para ajudar crianças em tratamento contra o câncer.