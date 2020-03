Projeto Tio Carlão entregou novos uniformes

Cerca de 100 responsáveis pelas crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculo (SCFV) “Tio Carlão”, estiveram reunidas na noite da segunda-feira, dia 2, na sede do serviço.

A psicóloga que coordena os trabalhos do serviço, Giovana Caio Thezolin, recebeu os pais e responsáveis, os monitores, oficineiros, a diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues e o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Na oportunidade, Giovana falou das novas oficinas inseridas no projeto, das novas vagas que foram abertas para atender a mais crianças estando o serviço hoje com 163 atendidos, da pintura completa do prédio e da aquisição de materiais e novos uniformes. “É um momento muito feliz para todos, pois o projeto está crescendo cada vez mais”, disse.

A diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, agradeceu a presença dos pais e falou do trabalho ali realizado. “Aqui é uma extensão da família das nossas crianças e adolescentes. O convívio é grande e cada monitor, funcionário, oficineiro se dedica com todo carinho e atenção para oferecer o melhor para eles. Só temos a agradecer a confiança dos pais no trabalho da equipe e a dedicação deles no que fazem”, falou.

Também falou o prefeito que agradeceu o convite para estar mais uma vez na reunião do serviço de convivência. Destacou o trabalho ali realizado pela equipe, parabenizando a diretora Eva e a coordenadora Giovana pela dedicação.

Falou da importância para as crianças e adolescentes de terem um projeto que lhes acolhe, ensina, ampara. Além dos investimentos no projeto, Amarildo também lembrou do trabalho para pagar a dívida da prefeitura e realizar obras e serviços para a população.

“Muita coisa ainda temos que fazer, é verdade e com a ajuda de todos estamos mudando para melhor. Vejo que muitas crianças aguardam vaga para o projeto e já estamos estudando a ampliação deste prédio e do serviço. Parabenizamos toda a equipe do Tio Carlão e agradecemos, mais uma vez, aos pais e responsáveis pela participação junto ao projeto”, completou o prefeito.

Após, foi feita entrega dos novos uniformes com o nova logomarca do serviço que levou o nome de “Carlos César de Oliveira – Tio Carlão”, que trabalhava no projeto e veio a falecer no ano passado. Em homenagem a ele foi dado seu nome ao Serviço de Convivência através de Decreto.