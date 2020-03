Rede municipal de Educação realizou capacitações

O Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul realizou nos dia 27 e 28 de fevereiro diversas capacitações para todos os profissionais da Rede Municipal. Segundo a prefeitura, a formação faz parte do cronograma anual e tem como objetivo melhorar e qualificar ainda mais os profissionais que trabalham todos os dias com os alunos das creches e escolas municipais.

No dia 27 foi realizada para as educadoras das creches uma palestra e oficina do Programa União Faz a Vida, em parceria com o Sicredi. Este programa está em seu segundo ano, e é realizado em todas as creches municipais onde são desenvolvidos projetos com crianças de 0 a 3 anos de idade. Em 2019, de acordo com a prefeitura, o trabalho foi um sucesso entre os profissionais, crianças e famílias.

Para os professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental foram realizados nos dias 27 e 28 a capacitação com os palestrantes da empresa Somos Educação, do Sistema Anglo de Ensino, que é utilizado por toda a Rede Municipal. O tema das capacitações foi o uso de Metodologias Ativas no ensino de Língua Portuguesa e Matemática.

As metodologias ativas de aprendizagem compreendem um modo de aprendizado que ocorre a partir de problemas e situações concretas. “Quando oferecemos aos alunos situações que fazem parte do cotidiano de forma significativa, é possível criar um ambiente escolar atrativo e estimulante, capaz de recuperar o sentido da escola na vida dos alunos”, disseram representantes a prefeitura.

No dia 28, as educadoras das creches municipais participaram da palestra sobre primeiros socorros ministrada pela Guarda Civil Municipal (GCM). As orientações foram sobre procedimentos diante de eventuais acidentes e como realizar os primeiros socorros, sendo abordados temas como engasgamento, convulsões, desmaios, queimaduras, fraturas, ferimentos, traumas de crânio e parada respiratória.

As merendeiras das creches e escolas também receberam capacitação com a nutricionista da rede municipal. “A alimentação escolar é um dos grandes cuidados da administração, desta forma foram abordados diversos assuntos como cardápio, alimentação saudável e nutritiva, higiene entre outros. O objetivo é qualificar ainda mais os profissionais que trabalham todos os dias para fornecer a alimentação aos nossos alunos”, informou a prefeitura.

“Foram dias de muita troca e aquisição de novos conhecimentos visando atender cada vez melhor as crianças de nossas creches e escolas. Ter uma equipe qualificada, bem preparada é de suma importância para o ensino-aprendizado, portanto, melhoria da qualidade de ensino para todos os alunos da Rede Municipal de Educação”, finalizou.

Foto: Prefeitura