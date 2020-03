Times disputam quartas de finais da Taça Sicoob

A 7ª rodada da 8º edição da Copa dos Campeões Regionais de Futebol Taça Sicoob Crediçucar 2020 foi realizada no último domingo, dia 1º, após o recesso de Carnaval.

As partidas da competição, em homenagem ao desportista Toru Nako, acontecem no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O torneio é realizado pela Liga de Desporto Vargengrandense e o Departamento de Esportes e Lazer, com apoio da prefeitura e do Sicoob Crediçucar.

O jogo de abertura da rodada foi entre o vargengrandense Nako FC e o time de Tambaú, Camisa 10. A partida começou muito bem, mas a equipe do Nako, que estava até então com 100% no evento, conheceu sua primeira derrota no torneio que terminou em 2 a 1 para os tambauenses, de virada.

O time de Tambaú arrancou os três pontos da equipe adversária e praticamente confirmou sua passagem para a próxima fase. O gol do Nako foi marcado por Vitor Hugo aos 14 minutos, o empate do Camisa 10 veio aos 25 minutos com Edleyvisson e a virada aos 70 minutos com Warlon. Com o resultado, o Camisa 10 está classificado. Já o Nako vai para a última rodada precisando de um empate para continuar no evento.

Na segunda partida do dia, a Sociedade Esportiva Sanjoanense fez 2 a 0 na Associação Atlética Vargeana. O grupo B da competição se mostrou equilibrado durante as partidas e quem esteve presente no estádio pôde assistir a um grande jogo de futebol, que acabou sendo melhor para o time de São João.

A Esportiva fez um ótimo jogo diante da Vargeana, que estava 100% no evento até então. No entanto, a partida foi muito bem disputada e mostrou a força das duas equipes, sendo decidida na segunda etapa, quando aos 42 minutos Willian Carlos abriu o placar e aos 73 minutos Kleber fez o segundo gol.

O jogo entre o Boa Esperança, de Grama, e o Meninos do Botafogo, de Vargem, foi cheio de emoção e terminou em 3 a 2 para a equipe de Vargem, apesar de as duas equipes já não terem chances de classificação.

Os vargengrandenses do Meninos do Botafogo abriram vantagem de três gols logo na primeira etapa. Marcaram Dan, aos 20 minutos, Reginaldo aos 23 minutos e aos 33 minutos. Quando pareceu que haveria outra goleada na competição, veio a segunda etapa e a reação dos gramenses foi imediata. Aos 50 minutos Igor fez um gol e aos 52 minutos Geovani descontou outro. Apesar do sufoco, a partida terminou assim para os dois times que se despediram da edição de 2020.

No encerramento da 7ª rodada, os riopardenses do Juventus FC fizeram uma bela partida e não tiveram dificuldades diante da equipe do Vila Nova, de Santa Cruz das Palmeiras.

O jogo terminou em 5 a 2 para a equipe de São José, com três gols do destaque da partida, Nenê, sendo aos 35 minutos, aos 51 minutos e aos 61 minutos. Edgar fez um gol aos 23 minutos e Willian aos 80 minutos.

Esses gols deram a vitória para a equipe que agora depende somente das próprias forças para avançar para a próxima fase. Já o E.C Vila Nova vai para a última rodada somente para cumprir tabela.

Próximos jogos

A primeira partida da rodada do dia 8 de março, no domingo, será entre o Nako FC, de Vargem, e o Grupo JCN, de São João, às 8h30. Em seguida, às 10h, haverá o jogo entre o time Sociedade Esportiva Sanjoanense, de São João, e o Juventus FC, de São José. Na parte da tarde, às 14h30, o E.C. Vila Nova, de Santa Cruz das Palmeiras, enfrenta o Guaranésia FC, de Minas Gerais. Às 16h15, é a vez de Contoia FC, de Santa Cruz das Palmeiras, e Vasco FC, de São José.

Fotos: Liga do Desporto