Treinos da Escolinha de Futebol reiniciaram

Os treinamentos dos atletas inscritos na Escolinha Municipal de Futebol do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul iniciaram na última segunda-feira, dia 2, visando as próximas competições.

A prefeitura informou que há vagas disponíveis em todas as categorias para garotos a partir de sete anos. Os treinos são realizados na segunda-feira, das 8h às 9h e das 15h às 18h no Cruzeirinho; na terça-feira, das 15h às 18h, na Vargeana; de quarta, das 8h às 10h e das 15h30 às 17h30 no Clube XXI de Abril; na quinta-feira, das 8h às 9h e das 15h às 18h na Vargeana e nas sextas-feiras, 8h às 9h e das 15h30 às 17h30, no C.E.E. José Cortez. Aos sábados acontecem as competições e jogos amistosos.

Para outras informações, os interessados devem comparecer no escritório do Departamento de Esportes, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, à Av. Regato, nº 407, no Centro. O telefone é o (19) 3641-2325 e o e-mail esporte@vgsul.com.br. Foto: Prefeitura