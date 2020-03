Vargem perde um grande desportista

Faleceu na noite de terça-feira, dia 3 de março, por volta das 23h, o desportista Antônio Domingos, mais conhecido como Toninho Domingos, aos 65 anos de idade, depois de lutar contra um câncer que o vitimou. Filho de dona Pedra e Alcides Domingos, deixa os irmãos Cristóvão e Rita e inúmeros amigos que conquistou na sua vida.

Antigo morador da Vila Polar, desde pequeno Toninho começou a trilhar o caminho dos estudos e do trabalho, sendo que com pouco mais de 12 anos já trabalhava na antiga Coletoria Estadual e se dedicava aos estudos.

Menino de família pobre, perdeu o pai ainda jovem. Inteligente e esforçado, superou com o trabalho e os estudos as muitas barreiras e diferenças sociais que, se ainda hoje persistem no Brasil, há cinquenta anos atrás eram ainda mais gritantes.

Gostava de música e junto com alguns amigos como Elpidio Ribeiro, Jack Ronc, Mauro Paiva e Richard Ribeiro, fundou na década de 70, o conjunto musical Amostra Grátis, tocando em clubes da cidade e também da região.

Nos estudos, após terminar o colegial na Escola de Comércio, estudou e se formou em Contabilidade na Universidade de Administração e Economia (Unifae) em São João da Boa Vista. Trabalhou durante muitos anos no escritório contábil de José Acácio Mesquita e depois montou seu próprio empreendimento, o Escritório Controller Contabilidade onde atendida diversas empresas da cidade.

Mas, foi nos esportes que Toninho Domingos também se destacou em Vargem Grande do Sul e na região, quer seja como dirigente do seu time Juá, várias vezes campeão, ou promovendo diversos campeonatos no município, incentivando com sua atitude e determinação, várias gerações de jogadores, com influências positivas no futebol vargengrandense. Em reconhecimento ao seu trabalho, Toninho foi homenageado pela Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul.

Seu corpo foi velado por muitos amigos e sepultado no Cemitério da Saudade na manhã de quarta-feira, dia 4 de março.