Cerealista Felgran comemora 40 anos de fundação

Uma das maiores empresas instaladas no novo distrito industrial de Vargem Grande do Sul, com mais de cinquenta funcionários e atendendo mais de uma centena de cidades da região e Sul de Minas, a Cerealista Felgran comemorou no último sábado, dia 7 de março, seus 40 anos de fundação.

Idealizada pelos irmãos Antônio Flávio Fernandes (já falecido), Manoel Fernandes, Jurandyr Fernandes e Gabriel Fernandes Filho, para comemorar o acontecimento foi celebrada uma Missa em Ação de Graças pelo padre Paulo Sérgio Fuliaro, da Paróquia de São Joaquim, com a presença de dezenas de pessoas convidadas, entre amigos, colaboradores e familiares. Dentre as autoridades presentes, o prefeito Amarildo Duzi Moraes e vários vereadores prestigiaram o evento.

Uma das principais cerealistas de Vargem Grande do Sul e também da região, especializou-se no beneficiamento, empacotamento e venda de feijão, sendo que nos últimos anos expandiu suas instalações para também competir no mercado com outros produtos, como o empacotamento e comercialização de açúcar.

Todos os fundadores e também seus familiares estavam presentes e após a missa, extensa fila formou-se para parabenizar os sócios proprietários da Felgran, sendo servido um delicioso café logo em seguida às pessoas presentes.