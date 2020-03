Confira como ficam as aulas em Vargem e faculdades da região

Devido à pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, o governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul estão tomando uma série de ações para conter o surto da doença. Acompanhe as principais iniciativas:

Escolas Estaduais

Haverá interrupção gradual nas aulas nas escolas da rede estadual de ensino, a partir desta segunda-feira, dia 16, até o dia 23, quando a paralisação será total nas unidades de ensino, segundo o governador do Estado de São Paulo, João Doria. A rede estadual de ensino reúne 5,1 mil escolas e atende 3,5 milhões de alunos.

Entre os dias 16 e 20, os alunos que já tenham condições de permanecer em casa com responsáveis com idade inferior a 55 anos não necessitam ir às escolas. De acordo com o Ministério da Saúde, o Governo de São Paulo recomenda que a medida também seja adotada por todas as escolas particulares do estado.

Segundo o governador, a interrupção das aulas e restrição de eventos com público visa reduzir a circulação de pessoas, uma vez que os serviços de saúde confirmaram a transmissão local do covid-19 em São Paulo, uma vez que a contaminação já ocorre entre pessoas que residem no estado e não viajaram para países onde a contaminação ocorria anteriormente.

Em Vargem Grande do Sul deverão seguir esta determinação as Escolas Estaduais Achiles Rodrigues, Alexandre Fleming, Benjamin Bastos, Gilberto Giraldi e José Gilberto de Oliveira Souza.

Na Escola Técnica Estadual (Etec) Centro Paula Souza de Vargem Grande do Sul, de acordo com comunicado, as aulas presenciais serão suspensas a partir da próxima segunda-feira, dia 23.

Escolas Municipais e Creches

A prefeitura, a exemplo da rede estadual de educação, suspendeu gradualmente as aulas nas escolas e creches municipais a partir desta segunda-feira, dia 16.

Desta forma, a partir desta data, qualquer aluno, cujos pais puderem cuidar, recomenda-se que não frequentem as escolas ou creches. A prefeitura recomenda não deixar os alunos com seus avós ou pessoas com mais de 60 anos de idade ou com problemas respiratórios e baixa imunidade, sendo que nestes grupos os riscos são maiores.

De acordo com a nota oficial, os pais de alunos que não tiverem condições de cuidarem de seus filhos ou deixar com pessoas que não sejam os avós com mais de 60 anos de idade, devem levar as crianças às escolas e creches normalmente, pois conforme informou a prefeitura, é preferível estar nestas unidades, do que em outros ambientes de amplo convívio coletivo.

A prefeitura divulgou que os alunos que não comparecerem às aulas de forma espontânea não ficarão com faltas.

No comunicado, a prefeitura ainda sugere que as escolas particulares do município e demais instituições afins sigam os mesmos procedimentos.

Escolas da rede particular

Na escola Dom Pedro II, segundo comunicado, as aulas entre esta segunda-feira, dia 16, e a sexta-feira, dia 20, seguem de forma normal. No entanto, o aluno que por decisão da família não comparecer, não terá falta computada. Os demais, segundo o informado, terão essa semana pra se organizarem e a partir de 23 de março as aulas serão suspensas por tempo indeterminado.

Em comunicado, o Colégio Externato informou que seguindo as instruções do Governador do Estado de São Paulo e representantes do Ministério da Saúde, a partir desta segunda-feira, dia 16, a presença é facultativa. As provas agendadas neste período serão adiadas e não serão computadas as faltas. A partir do dia 23, as aulas serão suspensas nas dependência da escola e o retorno dependerá das orientações das autoridades competentes.

No Colégio Vitória, os alunos serão recebidos até a sexta-feira para orientações e entregas de trabalhos que já haviam sido passados. As faltas não serão computadas e na próxima segunda-feira, dia 23, haverá paralisação total. As matérias serão passadas aos alunos pelo aplicativo disponibilizado pelo colégio.

No Colégio Novaera, a administração informou que irá se reunir nesta segunda-feira, dia 16, para analisar o que será feito. Por enquanto, a escola está funcionando normalmente, no entanto, as provas desta semana foram adiadas.

Faculdades

Na região, as faculdades também adotaram algumas medidas preventivas.

Em São João da Boa Vista, no Centro Universitário Octávio Bastos, a Unifeob, as aulas presenciais estarão suspensas a partir desta segunda-feira, dia 16.

De acordo com o anúncio publicado, as aulas presenciais de todos os cursos estão suspensas por tempo indeterminado, sendo, no mínimo, por 15 dias. No entanto, as atividades acadêmicas continuam no ambiente virtual de cada aluno.

Ainda em São João, a reitoria do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, a Unifae, anunciou que as aulas, exceto as dos cursos de medicina e odontologia, estão suspensas a partir desta segunda-feira, dia 16.

Um Comitê de Crise foi criado e as orientações para os cursos que continuarão com aula serão passadas pelos coordenadores durante a semana. No entanto, os alunos não são obrigados a comparecerem e as faltas não serão computadas.

De acordo com o informado, as coordenações dos cursos vão estruturar a disponibilização de conteúdos e interação com os alunos por plataformas virtuais e adotar outras providências pedagógicas.

A cidade conta com campus da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que informou por meio da Coordenadoria Executiva que, a partir de segunda-feira, dia 16, todas as aulas estão suspensas, tanto da graduação, como pós-graduação, bem como aquelas que demandam aglomerações, ficando mantidas as demais atividades. Já a biblioteca do campus estará funcionando apenas para a entrega e retirada de livros, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Em São João há um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IF. Em nota a reitoria do Instituto, por meio do Comitê de Crise, decidiu pela suspensão de todas as aulas presenciais nos campus do IFSP, de 16 a 29 de março, podendo este prazo ser prorrogado de acordo com as necessidades e orientações das autoridades de saúde.

Casa Branca

A diretora da Faculdade de Casa Branca, a Facab, informou que as atividades serão suspensas a partir de quarta-feira, dia 18. Na segunda-feira, dia 16, e na terça-feira, dia 17, a faculdade informou que continuará aberta realizando atividades de orientação para alunos principalmente sobre protocolos de higiene e etiqueta respiratória.

São José do Rio Pardo

A Universidade Paulista, a Unip, que tem campus em São José do Rio Pardo, comunicou a suspensão das atividades presenciais desta segunda-feira, dia 16, ao dia 29 deste mês. Segundo o informado, as atividades não presenciais desenvolvidas na modalidade de Educação a Distância (EaD) terão o andamento normal.

Também em São José, na Fundação Educacional Unificada, a Feuc, comunicou que não haverá aulas nos turnos matinal e noturno nesta segunda-feira, dia 16. Nesse mesmo dia, segundo o informado, será divulgado se o recesso de julho será ou não antecipado para o período de 16 de março a 29 de março.

Espírito Santo do Pinhal

No Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, a Unipinhal, a Comunidade Acadêmica também suspendeu as atividades presenciais, temporariamente, a partir desta segunda-feira, dia 16, para todos os cursos de graduação, pós-graduação e extensão. De acordo com o comunicado, estão mantidas as atividades online e as atividades técnico-administrativas.

Poços de Caldas

As aulas da Pontifícia Universidade Católica, a PUC Minas, que tem campus em Poços de Caldas, pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus, anunciou a suspensão das aulas a partir desta segunda-feira, dia 16. O Comitê informou que pelo menos até o dia 31 de março, irão adotar o Regime Letivo Remoto de atendimento e orientação aos alunos, por meio das plataformas SGA e Canvas, suspendendo todas as atividades curriculares presenciais.

USP e Unicamp

A Universidade de São Paulo, a USP, anunciou que as aulas serão suspensas a partir de terça-feira, dia 17. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, já tinha suspendido as atividades na quinta-feira, dia 12.