Escolinha de Futsal vence Cajuru em duas categorias

A Escolinha de Futsal do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura jogou na Liga Riopardense de Futsal, no último domingo, dia 8, em Santa Rita do Passa Quatro. Os times de Vargem jogaram em três categorias, sendo a Sub 13, Sub 15 e Sub 17 anos, sob a direção do professor Sérgio Baizi.

Na categoria Sub 13, a Escolinha de Futsal jogou contra o time Amigos FC, de Santa Rita do Passa Quatro, perdendo por 6 a 3.

Nas categorias Sub 15 e Sub 17 as equipes de Vargem jogaram contra os times do D.E. Cajuru. A equipe Sub 15 venceu por 4 a 3 e a categoria Sub 17 também se saiu bem, vencendo por 3 a 2.

No sábado, dia 28, os jogos serão realizados no Ginásio Guerino Costa Filho Dina, em Espírito Santo do Pinhal. As categorias Sub 11 e Sub 13 vão enfrentar os times do União Pinhal Futsal e as categorias Sub 15 e Sub 17, o CME, de São Sebastião da Grama.

Fotos: Prefeitura