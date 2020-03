Exposição da Via Crucis será inaugurada no próximo sábado, dia 21

Preparada pelo Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura, a exposição com o tema Via Crucis, será inaugurada no próximo sábado, dia 21. O evento ocorrerá na Casa da Cultura, às 20h.

A Via Crucis foi construída em 2018, no trecho do Caminho da Fé que passa em Vargem Grande do Sul, é um marco da fé no município. Esta exposição, de acordo com a Cultura, irá retratar diversos momentos de importância religiosa.

“Os momentos retratados são os 200 e os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. Também fará parte da exposição a história do Padre Donizetti Tavares de Lima, beatificado oficialmente no dia 23 de novembro de 2019 na vizinha Tambaú, com destaque sobre o período em que esteve por 16 anos como pároco em nossa cidade”, informaram os representantes da Cultura.

Segundo o relatado, os agendamentos para a visita poderão ser realizados pelos telefones 3641-6199 e 3643-2755 das 9h às 11h e das 13h às 17h.